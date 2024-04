Appello ai medici di base | Qui trovate ambulatori a condizioni agevolate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Disponibilità a offrireaidina generale. A proporlo è il Comune di Novate che rinnova la disponibilità a garantireaiche sceglieranno di esercitare la professione, mettendo a disposizione glidi via Vittorio Veneto e via Repubblica 15. Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale in cui è stato reso nota l’iniziativa di Asst Rhodense che ha creato un bando per 19dina generale nei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate, per far fronte a una situazione sempre più complicata per i cittadini. Il bando per coprire le ...