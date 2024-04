La cartella sanitaria per gli ambulatori di medicina del lavoro diventa informatizzata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Firenze, 15 aprile 2024 – “La Toscana è la prima regione in Italia ad aver sviluppato ladidel: uno strumento che aiuterà a raccogliere informazioni utili e rendere più efficienza la sorveglianza delle malattia professionali”, fa sapere la Regione. La novità sarà illustrata nel corso di un convegno aperto al pubblico in programma, domani, martedì 16 aprile dalle 15 alle 17.30 nell’auditorium dell’Ospedale di Santa Maria Nuova in piazza Santa Maria Nuova, a Firenze. Parteciperà l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini.