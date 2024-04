Altro colpo di genio del Pd - ora la linea su Ucraina e Israele è ignorare i suoi capilista

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Partito democratico ritiene chestia conducendo una pulizia etnica? Non risulta. Non c’è nessuna presa di posizione ufficiale in questo senso. Però è quello che sostiene Marco Tarquinio, candidato numero quattro nella circoscrizione del Centro: «In Palestina non parlerei di genocidio, è una parola pesante che va usata a ragion veduta, masta compiendo un’operazione di pulizia etnica. C’è una tendenza a svuotare un territorio da quelli che lo abitano, si chiama «domicidio», la distruzione sistematica delle case». Le parole sono importanti. «Pulizia etnica» era quella di Milosevic e Karadzic in Kosovo. Piano piano, a sinistra il termine si sta adoperando con facilità a proposito di, alimentando l’equiparazione indegna tra il paese ebraico e i nazisti. Nel “tarquinese”, infatti, «pulizia etnica» pare un modo ...

