Attacco iraniano a Israele | un altro “regalo” della presidenza Biden

(Di domenica 14 aprile 2024) Non bisogna farsi ingannare da una timeline parziale che purtroppo molti media mainstream hanno riproposto in queste ore. Questa guerra non è iniziata con il raid israeliano sul consolatoa Damasco, trasformato dai Pasdaran in un centro di comando da dove coordinare gli attacchi contro. Questa guerra è iniziata il 7 ottobre scorso con l’di Hamas, il proxynella Striscia di Gaza. Unpianificato da Teheran insieme a quello che chiama l’AsseResistenza, ovvero la rete di milizie filo-iraniane che da anni infestano quasi tutti i Paesi intorno allo Stato ebraico, dagli Hezbollah in Libano ai ribelli Houthi nello Yemen, passando naturalmente per Siria e Iraq. Dal 7 ottobre, Teheran ha mobilitato tutte le sue milizie in Medio Oriente per ...