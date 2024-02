Tennis | Torneo Acapulco Zverev subito eliminato | avanza Rune

Tennis ATP 250 Santiago, Darderi vince la maratona contro Bagnis: Luciano è vicino alla top 70: Non saranno le notti magiche del pallone di Italia ’90, ma di sicuro la fine di febbraio sta regalando al Tennis italiano tante levatacce ... l’avversario nuovamente superato nel primo turno del ...sport.virgilio

Sonego-Medvedev ore 16, Torneo di Dubai: dove vederla in tv e in streaming: Il match tra Sonego e Medvedev per gli ottavi del Torneo Atp 500 di Dubai è in programma non prima delle ore 16 sul campo centrale. Il match sarà trasmesso in diretta sy Sky Sport Uno e in streaming ...corrieredellosport

Tennis: Torneo Santiago. Darderi a fatica al secondo turno: L'italo-argentino si impone in tre set su Bagnis e ora attende Cerundolo SANTIAGO DEL CILE (CILE) (ITALPRESS) - Non è stata una passeggiata l'esordio di Luciano Darderi nel "Movistar Chile Open" (ATP ...sport.tiscali