Airola - sequestro preventivo di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani e speciali

Il Tribunale di Milano ha restituito a Tim i 249 milioni di euro che aveva preventivamente sequestrato a fine febbraio nell'ambito dell'indagine su una maxi truffa attraverso i servizi di telefonia, per i cosiddetti "servizi vas". Tim aveva impugnato il procedimento e ora il Tribunale ha annullato ... Continua a leggere>>

Buone notizie non soltanto sul campo per l’Hellas Verona. In una nota pubblicata questa mattina, il club fa sapere che “in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell’intera partecipazione della società Hellas Verona F.C. s.p.a. e la conseguente ...

Continua a leggere>>