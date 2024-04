Verona - revocato il sequestro preventivo Setti ritorna in possesso delle quote del club

(Di sabato 27 aprile 2024) La Procura di Bologna ha disposto la revoca del, con la conseguente restituzione, delalla Star Ball SpA di Maurizio, patron e presidente delgialloblù. A comunicarlo la stessa società con una nota ufficiale sul proprio sito ufficiale. Il comunicato Sul sito delsi legge: “Si comunica che, in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca deldell’intera partecipazione della società HellasF.C. s.p.a. e la conseguente restituzione della partecipazione all’avente diritto Star Ball s.p.a. di Maurizio. La revoca delè ...

“Si comunica che, in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell’intera partecipazione della società Hellas Verona F.C. s.p.a. e la conseguente restituzione della partecipazione all’avente diritto Star Ball s.p.a. di Maurizio Setti“, è quanto si ... Continua a leggere>>

verona, Procura di Bologna revoca il sequestro del club - "Si comunica che, in data 26 aprile 2024, la Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell’intera partecipazione della società Hellas verona F.C. s.p.a. e la conseguente ...

Continua a leggere>>

verona, revocato il sequestro delle quote: la nota del club - Il comunicato prosegue: "La revoca del sequestro preventivo è conseguente al verificarsi dei presupposti per la chiusura del fallimento H23, in seguito agli accordi conclusi tra le società di Maurizio ...

Continua a leggere>>

Calcio: verona. Revocato sequestro quote, club 'restituito' a Setti - La Procura di Bologna ha disposto 'la revoca del sequestro preventivo dell'intera partecipazione' dell'Hellas verona (ITALPRESS) - Con tre punti ...

Continua a leggere>>