Hellas Verona - la Procura di Bologna revoca il sequestro preventivo delle quote

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Buone notizie non soltanto sul campo per l’. In una nota pubblicata questa mattina, il club fa sapere che “in data 26 aprile 2024, ladiha disposto ladeldell’intera partecipazione della societàF.C. s.p.a. e la conseguente restituzione della partecipazione all’avente diritto Star Ball s.p.a. di Maurizio Setti”. “Ladel– sottolinea la società – è conseguente al verificarsi dei presupposti per la chiusura del fallimento H23, in seguito agli accordi conclusi tra le società di Maurizio Setti e le società Delta, Lonestar e Santa Benessere”. “Gli accordi – prosegue il comunicato – erano ...