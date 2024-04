ADL su Gasperini e Pioli | la scelta dopo il 26 maggio

Tempo di lettura: 3 minuti“In questo finale di stagione? La volontà è quella di riprendersi e pensare al futuro in maniera più libera, serena e ambiziosa, con più grinta”. Così Luca Marchetti , giornalista Sky, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. “Questa stagione – ha continuato il ... Continua a leggere>>

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, cambierà allenatore al termine della stagione. Il contratto di Francesco Calzona scadrà a giugno e non sembrano esserci le condizioni per proseguito il rapporto lavorativo, con il mister che ritornerà ad allenare la Slovacchia a pieno ritmo. ... Continua a leggere>>

Nuovi sviluppi in merito al Nuovo allenatore partenopeo: Di Marzio fa il punto della situazione su Conte , Pioli , Italiano e Gasperini . De Laurentiis si sta guardando intorno e le candidature per il ruolo di allenatore del Napoli vengono analizzate sempre più nel dettaglio. Il progetto di ... Continua a leggere>>

CorSport- De Laurentiis fissa la data per il nuovo allenatore! Kvaratskhelia vicino al rinnovo… - L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli e sul futuro di Kvaratskhelia.

Continua a leggere>>

Napoli, quattro nomi per la panchina: De Laurentiis ha fissato una data limite - Aurelio De Laurentiis vuole arrivare alla prossima stagione con idee chiare. Per la panchina del Napoli restano in corsa quattro allenatori.

Continua a leggere>>

Napoli, una suggestione sarebbe Mourinho: il portoghese è ancora senza squadra - La SSC Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. Molti sono i nomi accostati agli azzurri in queste settimane, con uno tra Antonio Conte, Stefano ...

Continua a leggere>>