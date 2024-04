Marchetti Sky | Il nuovo allenatore del Napoli sarà uno tra Conte - Piol - Gasperini e Italiano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“In questo finale di stagione? La volontà è quella di riprendersi e pensare al futuro in maniera più libera, serena e ambiziosa, con più grinta”. Così Luca, giornalista Sky, a Radio Marte nel corso di ForzaSempre. “Questa stagione – ha continuato il giornalista – che stiamo vivendo ci siamo anche stufati di commentarla: ogni settimana restiamo meravigliati dal fatto che vada sempre peggio, è clamoroso. La distanza da quanto fatto un anno fa è siderale: pensare che sia la stessa squadra, con quasi gli stessi giocatori, sembra impossibile. Ripetersi è più difficile che vincere, però addirittura unsenza Champions nell’anno in cui si qualificano cinque squadre. Chiil prossimo? Secondo me, oggi, il favorito è, ...