A Mariano Comense la discarica non è stata chiusa | la denuncia del Circolo Ambiente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – “Alcune settimane fa l’annuncio della Giunta comunale di, secondo cui a marzo avrebbe chiuso la. Ora veniamo a sapere che la non èe non chiuderà a breve, e questo è un vero scandalo”. Laè di Roberto Fumagalli, presidente delIlaria Alpi, che prosegue: “È da almeno l'inizio degli anni 2000 che si attende la chiusura definitiva delladi Cascina Settuzzi. Invece in questi ultimi dieci anni abbiamo assistito ad annunci di chiusura mai rispettati, e poi a continue proroghe, e questo da parte di Amministrazioni comunali di diverso colore politico succedutesi in questo stesso periodo. Oltre a ciò, ...