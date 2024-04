Accoltellata alla gola a 16 anni per essersi ribellata a tentativo di violenza | una via per Teresa Lanfranconi a Mariano Comense

(Di sabato 6 aprile 2024)(Como) – I suoi occhi azzurri, i capelli biondi, un sorriso spensierato spento tragicamente in un, respinto, di, a sedici, nell’afoso pomeriggio del 18 giugno 2003.non l’ha mai dimenticata, meno che mai la sua famiglia, gli amati cugini, il Jean Monnet, la scuola che frequentava e che la ha dedicato daun’aula. Oggi, ventunodopo, una strada porta ufficialmente il suo nome: “Via, vittima di femminicidio, l’amore non è“, si legge su quel cartello piazzato a due passi dcasa dove abitava, dscuola che ...

