Mariano Comense | incidente sulla Novedratese | tre feriti

(Di domenica 14 aprile 2024)(Como), 14 aprile 2024 – Tre persone sono rimaste ferite nello scontro avvenuto questa sera – domenica 14 aprile – alle 19 a, a ridosso della rotatoria. Due auto si sono scontrate semifrontalmente, con un impatto violentissimo, che ha distrutto entrambi e veicoli, e li ha spinti a diversi metri i distanza uno dall’altro. Quattro i passeggeri, tre dei quali sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale: due donne di 34 e 58 anni, e un uomo di 64 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare nel recupero delle auto, una delle quali finita fuori strada nel fossato laterale, e per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada, su cui si sono disseminati le parti di auto frantumate. Rilievi in corso da ...