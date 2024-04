Trent’anni senza Senna | quel giorno con Ayrton perdemmo l’innocenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Esattamente trenta anni fa, il 29 aprile 1994, la Formula 1 cominciò a perdere. Noi che c’eravamo, non potevamo nemmeno lontanamente immaginarlo., un venerdì, stavamo a Imola per una grande festa popolare. Ma all’improvviso uno schianto terribile mise in pericolo la vita del pilota brasiliano Rubens Barrichello. Se la cavò, Rubinho. E ci intenerimmo tutti vedendo il grandeprecipitarsi al capezzale del giovane connazionale. Fu lui a dirci, uscendo dalla infermeria del circuito, che il peggio era scongiurato. No, invece. Il sabato, il Dio della velocità pretese il sacrificio di Roland Ratzenberger. Il Milite Ignoto del Circo a quattro ruote. Praticamente nessuno lo aveva sentito nominare. Masì: fu l’unico,, a recarsi ...