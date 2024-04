A 20 anni si opera per dimagrire Muore dopo una settimana

(Di martedì 30 aprile 2024) Arezzo, 30 aprile 2024 – Un ragazzo di 20è morto ad unadi distanza da un intervento per. L’zione, eseguita in una clinica di Arezzo, viene definito di sleeve gastrectomy, ovvero una gastrectomia parziale. Pesava circa 160 chili. In base a quanto riportato dal Messaggero, il ragazzo, originario della Balduina, aveva deciso di sottoporsi a questo tipo di intervento e per questo si era recato nella struttura aretina. Unaha accusato una serie di dolori addominali ed è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy. Inizialmente è stato dimesso, ma poi è arrivato un nuovo malore. Non riusciva neppure a camminare.circa tre ore è finito al Policlinico Gemelli, dove è morto una quarantina di minuti ...

