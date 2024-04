Giovane di 20 anni muore una settimana dopo un’operazione per dimagrire

(Di martedì 30 aprile 2024) Filippo, undi appena 20, ha perso la vita venerdì 26 aprile, solamente unaaver lasciato una clinica di Arezzo, dove si era sottoposto a una sleeve gastrectomy, un intervento per ridurre le dimensioni dello stomaco. Il motivo dietro questa decisione radicale era il suo peso eccessivo di 160 chili, una sfida che sperava di affrontare con l’intervento chirurgico. Purtroppo, la speranza si è trasformata in tragedia quando Filippo ha iniziato ad avvertire dolori addominali pochi giornil’operazione. Il suo stato è peggiorato rapidamente, tanto che è stato ricoverato d’urgenza presso l’ospedale San Carlo di Nancy. Tuttavia, i medici non hanno riscontrato nulla di preoccupante durante il suo soggiorno in pronto soccorso. Ancora una volta dimesso, il...

A Rimini si cerca Melissa Neri, giovane mamma di 25 anni , di cui la famiglia non ha notizie da martedì 23 aprile. L'appello della mamma : "Quando l’ho chiamata mi ha detto che era andata in Croazia per una vacanza. Non mi aveva avvisato di nulla. Aiutateci a trovarla".Continua a leggere Continua a leggere>>

Un diciottenne è stato ucciso con tre colpi d'arma da fuoco al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia di Milano , vicino all'ortomercato. Secondo una... Continua a leggere>>

Come funzionano gli incentivi per assumere donne e giovani nel nuovo decreto lavoro - Tra le misure in arrivo nel Consiglio dei ministri di oggi, in vista del 1 maggio, ci sono maxi-sgravi del 120% per due anni a chi assume giovani, donne ...

Addio alla decana delle parrucchiere Carmen Bonacini: aveva 100 anni - La centenaria Carmen Bonacini, storica parrucchiera di Reggio Emilia, è deceduta all'età di 100 anni. Con una famiglia longeva, ha lasciato un segno nella comunità e nei cuori dei suoi cari.

In sella agli anni Ottanta. La scuderia degli “ex giovani“: "Le nostre Yamaha vintage corrono anche per solidarietà" - Il gruppo di amanti delle moto e delle corse è pronto ad affrontare la nuova stagione di gare "Vogliamo preservare il patrimonio dei mitici modelli Rd, divertirci e sostenere il volontariato".

