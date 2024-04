Roma - pesa 160 chili a 20 ann - si opera per dimagrire e muore dopo una settimana

(Di martedì 30 aprile 2024) Filippo aveva poco meno di 20 anni. È morto venerdì 26 aprile. A pochi giorni di distanza dalle dimissioni da una clinica di Arezzo dove aveva effettuato una sleeve gastrectomy, ovvero una gastrectomia parziale. Perché volevavisto cheva 160. Da qui l’idea della riduzione dello stomaco. Qualche giornol’zione ha cominciato ad avvertire dolori addominali ed è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy. Ma i medici del pronto soccorso non hanno rilevato nulla di preoccupante.le dimissioni è arrivato un nuovo malore. Non riusciva neppure a camminare.circa tre ore è finito al Policlinico Gemelli. Dove a una quarantina di minuti dal ricovero è deceduto. Il padre del ragazzo ha presentato una denuncia. Indaga il pubblico ...

