(Di lunedì 29 aprile 2024) Bari, 29 aprile 2024 – Professor Pier Luigi, dobbiamo temere il ritorno dellain? In Puglia è stata appena ritrovata la zanzara 'Anopheles sacharovi', dopo 50 anni. "La presenza della zanzara dellanon significa che ci sia il rischio della reintroduzione di questa malattia. Ma sicuramente è un segnale da tenere sotto controllo perché certe specie non si diffondano in modo incontrollato”. Rischioin, cosa c’è da sapere Lainè stata debellata nel 1970. Ma a quali condizioni il rischio può diventare concreto? “Intanto ci devono essere molte, non basta averle concentrate in una piccola zona – ragiona il docente di Igiene all'università del Salento -. Ma soprattutto ci ...

Zanzare e malaria, ma in Italia c'è pericolo Il parere di Lopalco - Il docente di Igiene all'università del Salento dopo il ritrovamento della zanzara Anopheles sacharovi in Puglia. "Le condizioni per la ripartenza della malattia sono difficili ma occorre vigilare"

