Quale zanzara provoca la Malaria? È tornata a farsi vedere in Puglia

(Di domenica 28 aprile 2024) È laAnopheles, detta familiarmente anofele, la responsabile della trasmissione della. Essa appartiene alla famiglia Culicidae, sottofamiglia Anophelinae. Questo insettoanche la prolificazione dei vermi parassiti del genere Dirofilaria. E il virus della febbre O’nyong’nyong. Come tutti gli insetti la sua vita è scandita da quattro fasi: uovo, larva, pupa, insetto adulto. I primi tre passaggi avvengono in ambienti acquatici, motivo che rende latipica delle zone paludose o con altissimi livelli di umidità. La fase, finale, invece, avviene in ambiente sub aereo. Le zanzare anofele hanno una morfologia in tutto e per tutto simile a quella di altri insetti della stessa specie, con una testa fornita di apparato succhiatore, che nelle femmine ha anche funzione di puntura. Sul torace troviamo ...