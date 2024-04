Vino rosso da bere ghiacciato | la disperazione del Primitivo che insegue la GenZ con l' etichetta che cambia colore

(Di lunedì 29 aprile 2024) I segnali che il mondo guarda ilin modo diverso ci sono tutti. Lo si legge nei titoli che parlano di calo dei consumi, nei progetti di espianto delle vigne che ne sono una conseguenza diretta, ma anche sfogliando, casualmente le pagine di un quotidiano e trovano la reclame di una nuova. «C’è la necessità di unmento» avevamo suggerito in un modo non tanto velato sulla copertina del nostro mensile di aprile con una finta lattina didi Bordeaux. Un monito di un possibile futuro, ma anche l’immagine di scelte e gusti cheno, a cui troviamo una conferma nella pubblicità di un: l’Icedell'azienda Masso Antico, unda servire alla temperatura di uno ...

Quali sono gli effetti sulla pelle di caffè , vino e bevande particolarmente zuccherate o alcoliche? Gli esperti si interrogano e gli studi non mancano. Un'assunzione massiccia, se non un vero e proprio abuso, di alcune bevande ha delle influenze sulla fisiologia cutanea. Dal colorito ...

L'elenco dei giurati dei film in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2024 è stato svelato pochi minuti fa e tra attori, attrici e cineasti internazionali, spicca anche il nome del nostro Pierfrancesco Favino. A guidare la giuria, nel ruolo di Presidente, ci sarà Greta Gerwig, la ...

Pensava di bere un innocuo bicchiere di vino al ristorante , ma era detersivo . Così una donna italiana di 51 anni è finita Ricoverata in gravi condizioni, la notte scorsa, all'ospedale San Carlo di Milano con lesioni alla gola e ustioni all'esofago. Secondo quanto ricostruito finora, la titolare ...

Il maggio dei Piceni, dalla vigna alla tavola. Per l'ultimo mese del progetto, menù gourmet e tour enoturistici tra Fermano ed Ascolano - Con ben sei appuntamenti, a maggio si chiude il circuito Piceni_Gusto Divino, cofinanziato dalla Regione Marche con il progetto "ENOTURISMO DELLE MARCHE: dalla vigna alla tavola".

vino: studio UniCredit-Nomisma, 'Sicilia secondo vigneto d'Italia per estensione' - Palermo, 29 apr. (Labitalia) – La Sicilia è il secondo 'vigneto' d'Italia per estensione, con 95.760 ettari coltivati, ed è la prima Regione per superficie vitata bio. È uno dei dati che emergono dall ...

Successo Cynara festival a Cerda, oltre 200mila presenze - Successo del Cynara Festival a Cerda, capitale indiscussa del carciofo ma anche del buon cibo e dei grandi vini. (ANSA) ...

