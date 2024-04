Ricoverata con ustioni alla gola dopo la cena al ristorante - detersivo al posto del vino La cameriera | Mi sono confusa

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pensava di bere un innocuo bicchiere dial, ma era. Così una donna italiana di 51 anni è finitain gravi condizioni, la notte scorsa, all’ospedale San Carlo di Milano con lesioniall’esofago. Secondo quanto ricostruito finora, la titolare del locale – una donna cinese di 54 anni – ha raccontato di essersiper aver riutilizzato alcune bottiglie alle quali aveva cambiato le relative etichette e, confondendosi, ha portato in tavola del detergente per lavastoviglie aldel. La cliente è stata colta da un malore ed è stata soccorsa nell’immediato dal personale medico del 118. Sulintervenuti anche i ...

