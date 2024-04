Chi sono i giurati di Cannes 2024 e tra loro c’è anche Favino!

(Di lunedì 29 aprile 2024) L’elenco deidei film in concorso per la Palma d’Oro al Festival diè stato svelato pochi minuti fa e tra attori, attrici e cineasti internazionali, spiccail nome del nostro Pierfrancesco. A guidare la giuria, nel ruolo di Presidente, ci sarà Greta Gerwig, la regista di Barbie. Ricordiamo che la 77esima edizione del Festival si terrà dal 14 al 25 maggio. Greta Gerwig Lily Gladstone Eva Green Omar Sy PierfrancescoNadine Labaki Juan Antonio Bayona Kore-eda Hirokazu Ebru Ceylan Greta Gerwig dietro le quinte di Barbie (fonte: Warner Bros.)Greta Gerwig, attrice, sceneggiatrice e regista, si era già imposta all’ettenzione della critica con i suoi lavori, come Frances Ha e Mistress America (diretti da suo marito Noah Baumbach), ma soprattutto con ...

Festival di cannes, Pierfrancesco Favino in giuria - ROMA – Pierfrancesco Favino conquista il Festival di cannes (un’altra volta ... l’attore torna alla kermesse in veste di giurato della 77esima edizione (in programma dal 14 al 25 maggio).

Pierfrancesco Favino in giuria a cannes con la presidente Greta Gerwig - La Giuria avrà l'onore di assegnare la Palma d'oro a uno dei 22 film in Concorso, dopo Anatomy of a Fall di Justine Triet, premiato dalla Giuria di Ruben Östlund, nel 2023. I vincitori saranno ...

