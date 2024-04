Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2024 ore 08 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)DEL 29 APRILE 2026 ORE 08.30 SARA SPANO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO UN INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON PROVOCA DISAG AL TRAFFICO SULL’A1FIRENTE TRA PONZANONO E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SUL – RACCORDO ANULARE IN CARREGGITA INTERNA CODE A TRATTI TRA VIA NOMENTANA E L’A24TERAMO PROSEGUENDO PIU AVANTI CODE TRA LA DIRAMZIONESUD E VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA ORA LE CONSOLARI SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO MENTRE SU VIA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA BRACCIANO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO ...