Una messa per ricordare Mussolini - il vescovo annulla tutto e chiude la chiesa

Catania , 29 aprile 2024 – Nessuna messa in suffragio di Benito Mussolini a Catania : la diocesi ha chiuso la chiesa . La funzione si doveva celebrare ieri sera, sui social era stato diffuso l’annuncio. E proprio sui social è stato dato il contro-annuncio. “Avviso importante – si legge ancora sulla ... Continua a leggere>>

AGI - "La Santa Messa di domenica 28 aprile 2024 delle ore 19 NON sarà celebrata. Il servizio di Adorazione eucaristica perpetua sara' SOSPESO dalle ore 17 di domenica 28 aprile, alle ore 7 di lunedì 29". Finisce in questo modo, con l'avviso diffuso anche sui social dalla chiesa Santa Caterina di ... Continua a leggere>>

Erano i due pilastri maggiori del cattolicesimo praticato. Italia e Stati Uniti. Paesi con storie e società diverse, ma in cui la fede sembrava trasmettersi solidamente – pur con qualche dimagrimento – dalle famiglie ai figli. Non è più così. Le indagini sociologiche in America rivelano che ...

Continua a leggere>>