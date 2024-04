Messa per Mussolini - il vescovo di Catania chiude la chiesa

(Di lunedì 29 aprile 2024) AGI - "La Santadi domenica 28 aprile 2024 delle ore 19 NON sarà celebrata. Il servizio di Adorazione eucaristica perpetua sara' SOSPESO dalle ore 17 di domenica 28 aprile, alle ore 7 di lunedì 29". Finisce in questo modo, con l'avviso diffuso anche sui social dallaSanta Caterina di, l'increscioso caso di un necrologio con la scritta "Anniversario" e "La Fiamma tricolore ricorda Benito" che informava di unain suffragio del dittatore italiano nel giorno della sua morte avvenuta il 28 aprile di 79 anni fa, nel 1945. La decisione di bloccare tutto e dire laè dell'arciLuigi Renna. La decisione - afferma una nota della curia etnea - è legata alla necessità di "evitare che a margine di una ...

Messa in tv 28 aprile 2024 , dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari , luogo , streaming , diretta, programma, Canale , a che ora, Tv2000 dove vedere la Messa in tv oggi, domenica 28 aprile 2024 ? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo ...

Schianto in moto: centauro di Oderzo ricoverato in ospedale - ODERZO - Un 58enne motociclista di Oderzo è rimasto coinvolto ieri, domenica, 28 aprile, in un grave incidente lungo la provinciale San Stino - Caorle.

