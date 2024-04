La messa sbiadita | ormai in chiesa ci vanno in pochi E tra i giovani solo uno su dieci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Erano i due pilastri maggiori del cattolicesimo praticato. Italia e Stati Uniti. Paesi con storie e società diverse, ma in cui la fede sembrava trasmettersi solidamente – pur con qualche dimagrimento – dalle famiglie ai figli. Non è più così. Le indagini sociologiche in America rivelano che l’appartenenza religiosa mostra crepe non irrilevanti. Mentre in Italia quel cattolicesimo popolare di massa, su cui puntavano all’inizio del secolo le gerarchie cattoliche per esercitare ancora un potere di influenza politica, si è andato progressivamente sgonfiando. L’ultimo libro del sociologo Luca Diotallevi ha un titolo azzeccatissimo: La. Perché fotografa lucidamente l’affievolirsi inesorabile della partecipazione ai riti religiosi in quanto fenomeno, che non nasce da una contestazione radicale nei confronti dellacome ...