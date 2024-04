Baseball | imbattute tutte le big nel sabato dela Serie A 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Termina il lunghissimodedicato alladi, massimo Campionato italiano arrivato al suo secondo fine settimana. Tanti i match svoltisi quest’oggi, tra cui spiccano quelli del girone A, raggruppamento che ospita le squadre più importanti del lotto. Dopo la vittoria di misura ottenuta ieri, Parmaclima ha vinto con solidità laregolando per 3-0 la BBC Grosseto, team che è riuscito comunque ad arginare l’attacco emiliano, come dimostra il singolo punto strappato nel terzo inning e gli altri due decisivi sigilli raccolti al quinto. Più agile gara-3, terminata con il risultato di 3-10. Tutto facile poi per i Campioni in carica dell’Unipol Sal Bologna, squadra che ha battuto la BSC di Grosseto prima per 6-0 e, successivamente, per 13-4. Sul velluto anche San Marino che ha ...