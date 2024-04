Tris per vincere - su Tv8 torna Il Gioco dei Nove | regolamento e ospiti

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Sarà una novità per i più giovani, ma per quelli cresciuti negli anni Novanta è invece un gradito ritorno: da oggi, lunedì 29 aprile 2024, alle 20:30 su Tv8 va in ondaper, game show che, seppur con un titolo nuovo, nient’altro è che il miticodei, andato in onda su Mediaset tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. A condurre questo revival c’è Nicola Savino, ormai padrone di casa dell’access prime time di Tv8, che manda in pausa 100% Italia per proporre il game show prodotto da prodotto da Banijay Italia, basato principalmente sul classicodel. IldiperDue agguerriti concorrenti si sfidano in quattro manche provando a faredavanti a ...