TRIS PER VINCERE | NICOLA SAVINO OMAGGIA IL GIOCO DEI 9 I VIP E IL SALUTO A BUBINOBLOG

(Di lunedì 29 aprile 2024)per– Ufficio Stampa Tv8 Nuova scommessa per Tv8 che da lunedì 29 aprile propone in access “per”, il game show condotto dache“Ildei 9” di Raimondo Vianello. Era il 1988 quando, affiancato dall’inseparabile Sandra Mondaini, Vianello presentava il quiz su Canale 5. Nel 1990 il timone passò a Gerry Scotti mentre al 1992 risale il trasloco su Italia 1. Nel 2004 “Ildei Nove” viene rispolverato da Mediaset per il preserale di Italia 1 con Enrico Papi. Vent’anni dopo nuovo revival, nuovo titolo, “per” econduttore.PER: I VIP DEL CONDOMINIO Ecco chi sono i vip ...

Nuova scommessa per TV8 che da lunedì 29 aprile, in prima visione assoluta alle 20.30 propone Tris per vincere (Banijay Italia). Alla conduzione del game show che rivista un titolo classico come Il Gioco dei 9 c'è Nicola Savino alle prese con due concorrenti in sfida e con un condominio di vip tra

Tris per vincere, dal 29 aprile nicola Savino esordisce con un nuovo game: regolamento ed ospiti - Le puntate iniziano dalle 20:25 e hanno una durata di circa 70 minuti ciascuna. Tris per vincere, il conduttore è nicola Savino Tris per vincere è una produzione originale di Banijay Italia.

nicola Savino, Tris per vincere su Tv8: "Io sulle orme di Gerry Scotti e Vianello. Marcus Thuram lo vorrei in studio" - Il "nuovo" Gioco dei 9: TV8 presenta il game show 'Tris per vincere' in access prime time. L'intervista di Affari a nicola Savino

I concorrenti devono confrontarsi con la parete delle celebrità che in ogni puntata ospiterà 9 personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo - Il preserale televisivo si arricchisce di un nuovo format. Debutta oggi su TV8 Tris per vincere, una rivisitazione di un grande classico della tv italiana condotto da nicola Savino, da tempo uno dei

