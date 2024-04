Traffico Roma del 29-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità non c’è moltosulle strade dimi ricordo che fino al primo maggio incluso nei padiglioni della fiera diin via Portuense proseguire all’eventoincontra il mondo e le segna di musica cultura arte e folklore da non si escludono quindi tempi di percorrenza maggiori visto la notevole partecipazione sulla via Portuense e sullaFiumicino dalle 20 di questa sera alle 5:30 di domani mattina per lavori via Tiburtina sarà chiusa alin entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra la rotatoria di via Marco Simone e via Osteria delle capannacce saranno degli i bus della linea 041 mi ricordo infine che sulla metro a proseguono i lavori di rinnovo dei ...