Traffico Roma del 29-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Luceverdebentrovate l’ascolto in studio Massimo pesche code persulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Appia brevi coden esterna alla dello svincolo per La Prenestina in entrata in città abbiamo ancora a brevi code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale in tangenziale residue code per lo stadio Olimpico all’altezza della via Salaria mi ricordo che fino al primo maggio nei padiglioni della fiera diin via Portuense proseguirà l’eventoincontra il mondo rassegna di musica cultura arte e folklore del mondo non si escludono quindi tempi di percorrenza maggiori visto la notevole partecipazione sulla via Portuense e sullaFiumicino dei di queste tanto le notizie sul sito.luceverde.it un servizio a cura della c e ...