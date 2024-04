Traffico Roma del 29-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buongiorno in entrata in città si sta in coda sulla via Flaminia del raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in tangenziale troviamo code verso lo stadio Olimpico tra via delle Valli e viale della Moschea è in direzione di San Giovanni a partire da San Lorenzo code perpoi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Appia è invece un incidente e rallentare ilin via Anagnina dopo via Casal Morena direzione centro per quanto riguarda il trasporto pubblico è di nuovo in servizio la linea della metro prime ha sospeso per un problema tecnico nel tratto termini Battistini dettagli di queste ed altre notizie sul sito a.luceverde.it da Massimo Beschi è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale ...