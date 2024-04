The Witcher | la quinta stagione della serie TV sarà l’ultima - conferma Netflix

(Di giovedì 18 aprile 2024)ha rivelato che ladi The, aggiungendo inoltre che verranno girate contemporaneamente sia la quarta che la, così da cercare di accorciare i tempi per il rilascio in streaming. La società ha inoltre affermato (grazie a GamesRadar) che le season 4 e 5 saranno chiamate e trasportare sugli schermi di casa gli ultimi libri di Andrzej Sapkowski che non sono stati ancora trasposti dallo show televisivo: si tratta nello specifico di Battesimo del fuoco, La torrerondine e La signora del lago.ha aggiunto che la quartacomposta da otto episodi che godranno...

