The Witcher | Netflix cancella lo spin-off The Rats

Netflix ha rivelato che la quinta stagione di The Witcher sarà l’ultima stagione, aggiungendo inoltre che verranno girate contemporaneamente sia la quarta che la quinta stagione, così da cercare di accorciare i tempi per il rilascio in streaming. La società ha inoltre affermato (grazie a GamesRadar) che le season 4 e 5 saranno chiamate e trasportare sugli schermi di casa gli ultimi libri di Andrzej Sapkowski che non sono stati ancora trasposti ... (game-experience)