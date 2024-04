(Di lunedì 29 aprile 2024) (Adnkronos) – Dopo settimane di sofferenzanella seduta odierna il titolo– superando quota 190 dollari con un guadagno del 13% – grazie all'annuncio della collaborazione con il colossoche permetterebbe alle vetture del marchio di Elon Musk di implementare anche in Cina tecnologie di mappatura e navigazione in vista del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Incontro con il premier Li Qiang. La visita del tycoon arriva in coincidenza con il Salone dell’Auto di Pechino. Il titolo vola Continua a leggere>>

New York, 29 apr. (askanews) – Il rialzo delle azioni della casa automobilistica Tesla stanno viaggiando oltre il 10%, nelle contrattazioni di premercato di lunedì, dopo che il Ceo Elon Musk ha ottenuto il permesso di utilizzare la tecnologia di guida autonoma in Cina . Musk ha visitato Pechino ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Dopo settimane di sofferenza vola nella seduta odierna il titolo Tesla – superando quota 190 dollari con un guadagno del 13% – grazie all'annuncio della collaborazione con il colosso cinese Baidu che permetterebbe alle vetture del marchio di Elon Musk di implementare anche in Cina ... Continua a leggere>>

tesla vola su accordo con Baidu, ma mercato cinese resta una giungla - La casa di Elon Musk punta a offrire le funzionalità di guida autonoma sul principale mercato globale, afflitto però da sovrapproduzione e guerra dei prezzi ...

Continua a leggere>>

Wall Street cauta, tesla in corsa - In Europa dopo una settimana positiva per le borse la giornata è debole, Milano vira al ribasso e cede lo 0,1% ...

Continua a leggere>>

tesla vola a Wall Street con la Cina, sale del 12% - tesla vola a Wall Street. I titoli del colosso delle auto elettriche salgono del 12% all'avvio delle contrattazioni con il via libera preliminare della Cina alla tecnologia tesla per le auto senza gui ...

Continua a leggere>>