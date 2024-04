Terra Amara anticipazioni di giovedì 2 maggio 2024 | è scomparsa la nonnina

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 28 aprile 2024) Zuleyha e Hakan Manca poco al finale di. Ecco quello che accadrà, settimana dopo settimana, nella dizi turca di Canale 5 che dal 9 marzo non va più in onda dal lunedì al venerdì ma soltanto in prima serata e la domenica pomeriggio.è visibile in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity. Ogni domenica mattina La5 propone le repliche della settimana.diZuleyha torna a casa Hakan, preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto. Al momento della partenza, Zuleyha aveva affidato a Cevriye il compito di prendersi cura della nonna. In un momento di distrazione però, Cevriye perde ...