Terra Amara - anticipazioni 2 maggio | Zuleyha si riappacifica con Hakan Una scomparsa e un omicidio

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 29 aprile 2024): finito il “ponte”, la programmazione di Mediaset dovrebbe ricominciare normalmente. Ricordiamo però che la fiction turca sarà anticipata al giovedì, per l’inizio di “Viola come il Mare 2” venerdì (con un’altra bellezza maschile turca, notissima ed amatissima dal pubblico italiano! Non è il caso di ribadure di chi si tratti!). Che emozioni ci regalerannodalle 21:20 su Canale 5? Scopriamolo insieme!si rivolge a Fikret per trovare. Azize scomparee Fikret di @(Foto da Facebok)Dopo che, ...