Tennis | Uno Slam a Roma nel futuro?

Nel Tennis si sta consumando una lotta intestina tra gli organizzatori dei Grandi Slam e l'Atp tour . Il nodo sono sempre i soldi. La domanda che si fanno è: come portare più soldi al Tennis e far crescere questo sport in un contesto di crescente concorrenza? The Athletic prova a ricostruire i ...

"Siamo stufi di arrivare secondi, con Sinner possiamo arrivare in vetta al mondo" ROMA - "Uno Slam in Italia? Ci sono finamente dei grandi dirigenti italiani che sono dei riformisti e credo che, così come è successo per le Nitto Atp Finals, alla fine i veri valori verranno fuori e credo che Roma ...

Un tifoso implora Nadal, ha un problema al telefono: Rafa non resiste è un campione di pazienza - Rafa Nadal protagonista di un bel momento con i tifosi a Madrid, a conferma della sua pazienza e disponibilità ...

Roger Federer visiting Hoi An for family vacation - Swiss tennis star Roger Federer is visiting Hoi An City in central Vietnam with his family and staying at a local 5-star resort.

Novak Djokovic's dad 'taken to hospital' with tennis star rushing to be at his side - Novak Djokovic's 63-year-old father Srjdan has been admitted to hospital in Serbia's capital Belgrade after injuring his arm and shoulder in a fall while feeding birds at home ...

