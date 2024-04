Tennis | è guerra tra i Grandi Slam e l’Atp tour | rischia di saltare Parigi Bercy per far posto all’Arabia

(Di sabato 13 aprile 2024) Nelsi sta consumando una lotta intestina tra gli organizzatori dei. Il nodo sono sempre i soldi. La domanda che si fanno è: come portare più soldi ale far crescere questo sport in un contesto di crescente concorrenza? The Athletic prova a ricostruire i passaggi che hanno portato a più di un’opzione. Tra queste c’è il rischio dell’eliminazione del torneo. Ilin Arabia per trovare più soldi Scrive The Athletic: “Poco più di un mese fa, una serie di incontri tra i massimi leader delsi è conclusa con acrimonia. I capi deglihanno accusato i leader deldi indebolire i loro sforzi per rimodellare lo sport tramando ...

In un’intervista rilasciata alla BBC, Elina Svitolina ha parlato della guerra nel suo paese, l’Ucraina, e delle conseguenze che ha avuto: “Quando sono tornata in Ucraina mi ha sor preso lo spirito ... (sportface)

Semifinale Atp Montecarlo, Sinner-Tsitsipas: inizio difficile per l’azzurro, il greco vince il primo set | Segui la diretta - Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della semifinale: ...ilfattoquotidiano

Semifinale Atp Montecarlo, Sinner-Tsitsipas: inizio difficile per l’azzurro, il greco è avanti nel primo set | Segui la diretta - Jannik Sinner, che ha battuto Holger Rune ai quarti di finale, sfida Stefanos Tsitsipas per un posto in finale al Masters 1000 di Montecarlo. Segui la cronaca in diretta della semifinale: ...ilfattoquotidiano

I campioni della racchetta giocano a bocce dopo l'allenamento, chi è il migliore - Fuoriclasse nel Tennis, ma come se la cavano con le bocce Dopo l'allenamento un gruppo di campioni (ci sono tutti, da Medvedev a Rudd a Berrettini e Zverev) si sfidano sui campi di terra rossa di ...rainews