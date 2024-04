Tajani | Forza Italia dimora degli elettori moderati Leali con la premier ma siamo differenti

Sale dello 0,3 per cento il consenso del Partito democratico mentre, tra le forze di governo, Fratelli d’Italia è l’unico partito in calo, con un leggero – 0,1 per cento. Queste le intenzioni di voto degli italiani se si votasse oggi 29 aprile. In base ai sondaggi stilati da Swg per La7. Una ...

Continua a leggere>>

L'Aquila - “Purtroppo dobbiamo, ancora una volta, constatare che l’amministrazione comunale, considera i cittadini del centro storico come soggetti da vessare continuamente. Tra poco partiranno i lavori d’installazione del palco a San Bernardino e in conseguenza di questo, per oltre più di tre ...

Continua a leggere>>