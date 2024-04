Siamo nel 2024 per la nascita di Cristo Susanna Ceccardi dà una lezione alla sinistra sul Ramadan

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "nelperché sonoanni ddi". Non si placano le polemiche attornofine del. Dal caso della scuola di Pioltello che ha deciso di chiudere, finoproposta di Aboubakar Soumahoro di rendere la chiusura della settimana sacra per gli islamici una festa nazionale italiana. Intervenuta a Prima di Domani su Rete 4, l'eurodeputata dLegaha dato una rapidadi storiasu questo tema: "Noi ci dimentichiamo chein Italia,in Europa. Non a caso il nostro calendario ha festività che sono laiche ma anche ...

Suviana, giovedì 11 sciopero generale di 8 ore in Emilia Romagna. Nel resto d’Italia si fermano per 4 ore i privati e per 8 gli edili - Cgil e Uil hanno esteso lo sciopero anche al settore pubblico. Dalle 9 il via al corteo da Piazza XX settembre a piazza Maggiore. A Bologna bus fermi dalle ...bologna.repubblica

non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza; - Ai fini della presente sezione, l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento ...eur-lex.europa.eu

Norwegian si affida a Fincantieri - Quattro navi da crociera saranno consegnate entro il 2029 e altrettante potrebbero essere realizzate entro il 2036.linkedin