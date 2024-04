Superbonus lavoro | costi dedotti al 130% per chi assume donne - giovani e fragili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 aprile 2024 – Sulla rampa di lancio, sulla scorta della legge di Bilancio per l’anno in corso, c’è il cosiddettodel 120 per cento per le assunzioni stabili. Ma Giorgia Meloni punta a rafforzare e estendere gli sgravi con una specifica misura per le assunzioni die lavoratori svantaggiati, con incentivi fino per due anni. È questo, insieme con l’indennità di 100 euro da erogare a gennaio prossimo per i dipendenti con redditi fino a 28mila euro, uno dei piatti forti del pacchetto fisco-che il governo approverà oggi in due provvedimenti, ribattezzati decreti Primo Maggio. Meloni insieme con metà governo presenta ai leader sindacati le novità in arrivo sule sul fisco, che andranno in Consiglio dei ministri alla vigilia della Festa dei Lavoratori. ...