Il modo più smart per evitare passi falsi in fatto di stile? Mixare tra loro i grandi classici - prendendo ispirazione dalle sfilate

(Di sabato 27 aprile 2024) Ogni stagione lepiù prestigiose propongono collezioni ricche di nuove proporzioni, silhouette scenografiche, dettagli insoliti e combinazioni inedite. Ma non è sempre così. A volte in passerella si notano degli outfit che colpiscono l’attenzione proprio per lasemplicità. A distinguerli è un’eleganza senza tempo che li rende inattaccabilitendenze del momento. Tra i look primavera 2024 da copiare, i più facili sono quelli che potrebbero essere indossati anche l’anno successivo e non solo. Perché sono composti da capisaldi dell’abbigliamento femminile che si trovano praticamente in ogni armadio. E anche perché sono quelli che maggiormente fanno sentire a proprio agio chi li indossa. Grazie alla ...

Il Carnevale è una festa molto conosciuta in tutto il mondo, non solo in Italia. Tra i tanti Paesi in cui viene festeggia to ce ne sono di tutti i tipi, unici nel loro genere e senza dubbio originali. Ad esempio, nella città tedesca di Colonia sul fiume Reno il Carnevale è probabilmente il più ... Continua a leggere>>

21 outfit facili e super chic per la primavera

La semplicità non è fuori moda

Challengers, la storia della t-shirt "I Told Ya" di Loewe indossata da Zendaya nel film - regista che ha una certa sensibilità per la moda e che, non casualmente, da parecchie stagioni, segue le sfilate di Loewe dalla prima fila. Il marchio spagnolo, uno dei più in vista nel panorama della ...

