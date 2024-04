Dritti ed eleganti Cargo o con l' elastico in vita Baggy a vita bassa I pantaloni protagonisti dello stile curvy - femminili e lusinghieri

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 23 aprile 2024) The struggle is real. Nella costruzione di un guardaroba votato al comfort e all’eleganza, che valorizzi senza costringere, esistono capi più difficili di altri da trovare. È il caso dei: jeans, modelli sartoriali o sportivi chiamati ad esaltare le curve facendosi portavoci di un’estetica femminile e raffinata. Per impegni quotidiani o per un’occasione speciale, ihanno un compito ben preciso: nascondere eventuali difetti, sottolineando invece i punti forti. Per un look finale armonioso ed equilibrato che mette in luce la bellezza di chi lo indossa. ...