Sport in tv oggi lunedì 29 aprile | programma e orari di tutti gli eventi

Quest’ oggi , lunedì 29 aprile, ci apprestiamo a vivere una giornata non particolarmente ricca di appuntamenti ma comunque molto interessante per i colori azzurri. Occhi puntati soprattutto sul Madrid Open (Masters 1000 e WTA 1000) di tennis, che prosegue con la seconda metà dei sedicesimi di finale ... Continua a leggere>>

Tutte le notizie sportive di oggi, lunedì 22 aprile 2024 , per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede nel mondo dello sport. Spazio ancora a due match di Serie A, con il Derby della Madonnina che ovviamente spicca e che potrebbe anche consegnare lo Scudetto ai milanisti. All’interno ... Continua a leggere>>

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di lunedì 22 aprile 2024. Può essere il grande giorno della seconda stella per l’Inter, che proprio nel derby contro il Milan potrebbe aggiudicarsi lo Scudetto. Prima, anche l’altro posticipo di questo turno di Serie A: un big ...

Continua a leggere>>