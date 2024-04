Le notizie sportive del giorno - lunedì 22 aprile 2024 | ecco tutto quello che è successo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tutte ledi oggi,22, per rimanere sempre aggiornati suche succede nel mondo dello sport. Spazio ancora a due match di Serie A, con il Derby della Madonnina che ovviamente spicca e che potrebbe anche consegnare lo Scudetto ai milanisti. All’interno di questo articolo troverete tutti i link utili per rimanere sempre pronti a nuove avventure. Spazio anche al tennis, con le qualificazioni del torneo di Madrid. Di seguito tutte le principali di oggi, per restare informati in modo costante durantel’arco della giornata, grazie alla redazione di Sportface che selezionerà le principali. BASKET NBA PLAYOFFS, GARA-1: I RISULTATI DELLA NOTTE BOXE EUROPEI ...