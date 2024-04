Spagna - Sanchez resta al governo | Continuerò con più forza di prima

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (askanews) – “Ho deciso di continuare, se possibile, con ancora più”, ha dichiarato il primo ministro spagnolo Pedrosciogliendo la riserva sul suo futuro dopo cinque giorni di silenzio per riflettere dopo che un tribunale aveva accolto una denuncia contro sua moglie per un possibile caso di traffico di influenza spaccio. Sánchez si è presentato alle ore 11 al Palazzo della Moncloa per una dichiarazione istituzionale, con la quale ha comunicato a tutti gli spagnoli la sua decisione di “continuare a guidare la Presidenza delspagnolo, se possibile, con ancora più”, ha dichiarato in diretta sottolineando che “si tratta di decidere che tipo di società vogliamo essere. Il nostro Paese ha bisogno di questa riflessione”, perché “abbiamo lasciato che il fango contaminasse la ...