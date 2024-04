Pedro Sanchez rimane alla guida del governo spagnolo dopo le indagini sulla moglie | Non cediamo ai bulli diffamatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024)del. Il capo dell’esecutivo ha parlatoNazionela denuncia del sindacato di destra Manos Limpias che ha accusato laBegona Gomez per corruzione. Una denuncia che ha dato l’avvio a un’indagine preliminare per stabilire se ci fossero gli elementi per iscriverla nel registro degli indagati, anche se i pm hanno già sollecitato i giudici per l’archiviazione. Il premier, nel suo discorso dMoncloa che non prevede domande da parte della stampa, si è scagliato contro “iche si adoperano nell’arte della diffamazione”, di una “persecuzione che va avanti da molti anni” nei confronti di chiunque ...