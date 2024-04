(Di lunedì 29 aprile 2024) CREMENAGA (Varese) Incidente a Cremenaga ieri pomeriggio intorno alle 16,30, ad avere la peggio undi 32 anni,daall’altezza di un incrocio.. è stato trasportato in ospedale in codice giallo, le condizioni non erano gravi. Quanto accaduto al trentaduenne che in sella ad una bicicletta da corsa stava percorrendo la strada statale 344 dir che collega Luino a Lavena Ponte Tresa, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Luino. Nel violento urto infatti ilha sfondato il parabrezza della vettura rimanendo incastrato con un braccio. Gli operatori arrivati sul posto hanno effettuato le operazioni necessarie per liberarlo quindi ilè stato affidato al personale sanitario della Croce Rossa di Luino e Valli, arrivato con ambulanza e ...

Boukarè Guebre è morto lo scorso 8 ottobre dopo essere stato travolto da un'auto a Olginate (Lecco). Alla guida c'era Martina De Luise , che non si era fermata a sincerarsi delle condizioni del 39enne. La 35enne ha patteggia to una pena di 3 anni per omicidio stradale e omissione di ... Continua a leggere>>

Villongo (Bergamo), 19 marzo 2024 – Incidente , questa mattina poco dopo le 10, in via Aldo Moro a Villongo , nella Bergamasca. Un uomo di 74 anni è caduto dalla bici, probabilmente facendo tutto da solo a causa di un malore improvviso. Subito è scattato l’allarme e sono stati chiamati i ... Continua a leggere>>

soccorso ciclista urtato da un’auto - Incidente a Cremenaga: ciclista di 32 anni urtato da un'auto, trasportato in ospedale in codice giallo. Vigili del fuoco e Croce Rossa intervenuti. Cause ancora da chiarire.

Continua a leggere>>

Due interventi del soccorso Alpino di Trieste per ciclisti caduti sul Carso - Per due volte la stazione di Trieste del soccorso Alpino è stata attivata oggi, domenica 28 aprile, per portare soccorso a ciclisti caduti. Il primo intervento si è verificato tra le 11 e le 12: un ...

Continua a leggere>>

Scontro auto-bici e il ciclista rimane incastrato nel parabrezza. Intervengono i VdF, i Carabinieri e la CRI. E’ in codice giallo - L’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Luino Valli ha trasportato al Pronto soccorso in codice giallo il ciclista, che ha riportato lesioni non gravi. Sul posto anche i Carabinieri di Luino per i ...

Continua a leggere>>