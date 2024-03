Travolge e uccide un ciclista | Martina De Luise patteggia 3 anni per omicidio stradale e omissione di soccorso

Un 43enne è stato condannato per omicidio stradale. L' uomo , però, appena dopo l'incidente avvenuto nel 2018 era andato in Marocco per sfuggire alle indagini.Continua a leggere (fanpage)

Tragedia nel weekend in provincia di Latina dove un ciclista è stato travolto e ucciso da un SUV. Purtroppo per lui, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La vittima lascia moglie e ... (ilcorrieredellacitta)

In secondo grado di giudizio è stata ridotta a 5 anni e 4 mesi la pena per Nour Amdouni, accusato di aver investito e ucciso il bimbo di 11 anni Mohanad 'Momo' Moubarak: i giudici hanno escluso ... (fanpage)

Omicidio a Napoli, l'ipotesi della vendetta dietro la morte dell'ingegnere ucciso con un colpo di pistola in faccia: La vendetta viene dal passato. E il passato in alcuni contesti non è mai definitivamente sepolto. Quanto basta a spingere gli inquirenti a ragionare su quanto avvenuto quindici anni fa, ...ilmattino

Roma, ragazzo morto in scooter in via Cassia. Travolto da un furgone. Da gennaio già 24 vittime della strada nella Capitale: L'incidente si è verificato alle 12 circa all'altezza di via dei Due Ponti. Sul posto i vigili urbani. Il conducente del furgone accompagnato in ospedale per essere sottoposto all'alcoltest e al drugt ...roma.corriere

Agnese Bettini è morta: travolta e uccisa da un camion: È morta Agnese Bettini, la 91 enne travolta da un camion in via Adua ad Arluno (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di lunedì 11 marzo. La donna si è spenta all’ospedale di Legnano, dove ...milanotoday